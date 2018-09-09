Олимпийский чемпион по фигурному катанию Климов объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпиады-2014 в Сочи в парном фигурном катании Федор Климов объявил о завершении профессиональной карьеры. При этом 28-летний спортсмен не исключил, что еще может вернуться на лед.

«В среду (5 сентября. — Ред.) я написал официальное заявление на имя президента федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры», –– приводится заявление фигуриста на сайте Федерации фигурного катания.

Причинами такого решения Климов назвал прекращение катания с партнершей Ксенией Столбовой.

«Пары Ксения Столбова — Федор Климов больше нет. Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои. В данный момент я не продолжаю спортивной деятельности, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание», –– добавил спортсмен.

О распаде пары стало известно 31 августа. В марте Столбова и Климов пропустили чемпионат мира в Милане из-за травмы. Тренер пары Нина Мозер тогда заявила, что спортсмены завершат карьеру.

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