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Пентагон намерен использовать собственные методы борьбы с терроризмом в Идлибе

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Свой вариант борьбы с боевиками террористических группировок в сирийской провинции Идлиб готов предложить Пентагон. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Отмечается, что в этом плане Вашингтона нет места сотрудничеству с Россией.

«США говорят не о сотрудничестве, а об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов — даже в городской среде — и их уничтожения с минимальными потерями среди гражданского населения», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

При этом американский генерал заявил, что не планирует общаться с российскими коллегами на эту тему.

29 августа Данфорд уже заявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски».

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