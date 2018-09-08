Названы самые популярные для туристов страны мира

Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых стран мира по итогам 2017 года. Первую строчку в списке заняла Франция — ее посетили 86,7 млн человек.

На втором месте оказалась Испания (81,8 млн туристов), на третьем — США (75,9 млн путешественников). Далее в рейтинге следует Китай (60,7 млн) и Италия (58,3 млн).

По словам экспертов, в 2017 году люди со всего мира начали путешествовать в среднем на 6,8% больше, чем годом ранее. В докладе это объясняется экономическим подъемом во многих странах.

В августе столицу России включили в список самых фотографируемых городов мира. На первом месте рейтинга расположился Нью-Йорк, на втором — Москва, а замкнул тройку Лондон.