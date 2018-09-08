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Никита Высоцкий прокомментировал фотовыставку проекта «Высоцкий. Фест»

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Никита Высоцкий, сын советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого, прокомментировал открытие фотовыставки проекта «Высоцкий. Фест». В беседе с НСН он отметил, что экспозиция открылась в его любимом уголке Москвы.

«Здесь неподалеку жил отец. И об этом месте писал: «Не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот». Но поставили, а сейчас проходит прекрасная фотовыставка о фестивале «Высоцкий. Фест», — отметил Никита Высоцкий.

По его словам, фотовыставка — «история надолго, не на один год».

Экспозиция открылась 8 сентября возле памятника музыканту на Страстном бульваре. Она посвящена тому, как проходил отбор участников и финалистов музыкального проекта «Высоцкий. Фест». Конкурс молодых авторов-исполнителей стартовал в июне. В течение месяца желающие принять в нем участие могли загрузить свои песни на сайт vfest.ru. После этого жюри выбрало 175 исполнителей, которые затем выступили на отборочных концертах, проходивших с 21 по 28 июля в столицах восьми федеральных округов России.

В полуфинал вышел 51 победитель отборочного тура. Они выступили на «Нашествии-2018», зрители и жюри которого выбрали 10 фаворитов. Финалисты поборются за победу на заключительном гала-концерте, который состоится в Москве осенью.

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