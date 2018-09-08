В Москве открылась фотовыставка проекта «Высоцкий. Фест»

Фотовыставка проекта «Высоцкий. Фест» открылась в субботу, 8 сентября, в Москве на Страстном бульваре у памятника музыканту Владимиру Высоцкому.

В церемонии открытия приняли участие сын исполнителя Никита Высоцкий, который по совместительству является руководителем Фонда Владимира Высоцкого и председателем жюри конкурса «Высоцкий. Фест», а также приглашенные музыканты. Выставка посвящена тому, как проходил отбор участников и финалистов проекта.

Конкурс молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» стартовал летом. С 25 июня по 20 июля желающие принять в нем участие загружали свои треки на сайт vfest.ru. После этого жюри выбрало 175 исполнителей, которые затем выступили на отборочных концертах, проходивших с 21 по 28 июля в столицах всех восьми федеральных округов страны.

Победители отборочного тура (51 участник) вышли в полуфинал и выступили на «Нашествии-2018». Зрители и жюри выбрали 10 фаворитов, они поборются за победу в финале на заключительном гала-концерте, который состоится в Москве осенью.