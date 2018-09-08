Премьер-министр Украины перепутал Днепр с Киевом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попал в неловкую ситуацию, поздравляя жителей Днепра (бывший Днепропетровск) с Днем города. Вместо фотографии города-именинника на странице украинского политика были опубликованы виды Киева.

«Это не Днепр, а мост Патона в Киеве. Давно на родине не были?» — писали Гройсману в комментариях в Facebook.

Вскоре политик удалил изображение и опубликовал уже корректную фотографию. Также он поздравил с Днем города Луцк, Житомир, Николаев и Луганск.

«Про Зеленодольск тоже надо было вспомнить», — написали ему в комментариях.

Кроме того, подписчики напомнили украинскому премьеру о существовании Винницы, которая также празднует День города.

Ранее 8 сентября президент Украины Петр Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Луганском, который на данный момент находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).