Премьер-министр Украины перепутал Днепр с Киевом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попал в неловкую ситуацию, поздравляя жителей Днепра (бывший Днепропетровск) с Днем города. Вместо фотографии города-именинника на странице украинского политика были опубликованы виды Киева.
«Это не Днепр, а мост Патона в Киеве. Давно на родине не были?» — писали Гройсману в комментариях в Facebook.
Вскоре политик удалил изображение и опубликовал уже корректную фотографию. Также он поздравил с Днем города Луцк, Житомир, Николаев и Луганск.
«Про Зеленодольск тоже надо было вспомнить», — написали ему в комментариях.
Кроме того, подписчики напомнили украинскому премьеру о существовании Винницы, которая также празднует День города.
Ранее 8 сентября президент Украины Петр Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Луганском, который на данный момент находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).