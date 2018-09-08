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Ученые объяснили появление «человека на Луне»

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Фото: NASA
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Американские планетологи из Ратгерского университета объяснили причину возникновения светлых узоров на поверхности Луны. По их словам, это связано с определенной магнитной аномалией.

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Долгие годы происхождение этих структур на поверхности спутника оставалось загадкой, так как Луна не генерирует глобальное магнитное поле. Подогревала интерес к этой теме популярная иллюзия о «человеке на Луне» — конфигурации, при которой завихрения складываются в узор, напоминающий человеческое лицо, сообщает портал Science Alert.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что витки на поверхности возникают из-за вертикальных «лавовых трубок», которые образуются при неравномерном остывании стекающей с вулкана лавы.

Как отмечается в статье, такие «лавовые трубки» образовались на Луне от 3 до 4 млрд лет назад. Причиной возникновения узоров возле них является свойство лунных пород, которые при нагревании до 600 градусов Цельсия и охлаждении приобретают магнитные свойства. Это обусловлено тем, что высокая температура провоцирует разрушение минералов и высвобождение железа, добавляется в материале.

В июле ученые из университета штата Вашингтон и Лондонского университета выяснили, что на Луне несколько миллиардов лет назад могли существовать живые организмы.

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