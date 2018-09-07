Американские астрономы обнаружили галактический ветер

Американские ученые впервые смогли обнаружить мощный молекулярный «ветер», в галактике SPT2319-55 на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли, говорится на сайте Техасского университета в Остине.



«Мы думаем, что газовые потоки и ветры отвечают за то, как они (галактики. — Ред.) формируются и развиваются, регулируя свою способность расти», — рассказал один из авторов исследования Джастин Спилкер.

Молекулярные «ветры» можно наблюдать в близких к Земле галактиках. Но до сих пор у ученых не получалось обнаружить такой древний поток, поясняют авторы исследования.

Галактика SPT2319-55 настолько далеко от Земли, что ученые наблюдают ее в том состоянии, в котором она была, когда Вселенной было лишь около миллиарда лет, а ее размер составлял 10% от нынешнего.

15 августа сообщалось, что европейские планетологи обнаружили в созвездии Лебедя необычную по характеристикам экзопланету KELT-9b.

Небесное тело отличает атмосфера, раскаленная до очень высоких температур. Именно эта особенность, как предполагают ученые, и привела к образованию вокруг планеты облаков из титана и железа.



