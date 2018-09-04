Создателей фильма «Человек на Луне» обвинили в отсутствии патриотизма

Венецианский кинофестиваль только стартовал, а уже дал повод для скандала. Открыл смотр фильм «Человек на Луне» — биография астронавта Нила Армстронга. В картине нет сцены водружения флага США на лунной поверхности. Иные критики обвинили создателей фильма в отсутствии патриотизма.

Исполнитель роли Армстронга Райан Гослинг хотел отшутиться... Первой его пристыдила газета «Вашингтон таймс».

В США «Человек на Луне» выйдет в октябре, в России — в ноябре.