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«Ленинград» выпустил мини-фильм к выходу новой картины о Гоголе

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Группа «Ленинград» сняла мини-фильм к выходу картины «Гоголь. Страшная месть», которая станет финальной. Запись опубликована на сервисе YouTube.

Песню к восьмиминутному видеоряду написал и исполнил солист коллектива Сергей Шнуров. В тексте раскрывается история о провинциальном театре, в котором появляется новый художественный руководитель, собирающийся поставить «Вия» в современной интерпретации.

На главную роль худрук планирует взять своего протеже — алкоголика и сексоголика, «гениального актера Даниэля Кислицкого», а прежнюю звезду театра, Иннокентия Петушинского, он не замечает и хочет дать ему роль «стареющей пузатой осины».

Также в видео рассказывается о мести Петушинского коллеге, которая заканчивается неожиданным образом. Шнуров написал песню «Страшная месть», находясь под впечатлением от серии фильмов «Гоголь», сообщает телеканал «360».

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