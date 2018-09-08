Ученые создали таблетки с микродвигателями

Таблетки с микродвигателями, высвобождающими лекарство при попадании в желудок, создали американские ученые. Об этом сообщил журнал ACS Nano.

Отмечается, что сам микродвигатель состоит из магния, который реагирует с соляной кислотой. От преждевременного контакта с агрессивной средой желудка его защищает диоксид титана.

В августе ученые Гонконгского баптистского университета сообщили, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов опухолей.