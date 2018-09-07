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Ученые заявили об опасности сушилок для рук

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Международная группа ученых пришла к выводу, что сушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии, в том числе кишечную палочку, золотистый стафилококк и многие другие. 

Исследователи замеряли уровни загрязнения бактериями в туалетах в больницах Британии, Италии и Франции. Образцы брались из воздуха, с пола и потолка, сообщает портал Medical Xpress.

Оказалось, что помещения с сушилками были в пять раз более грязными, чем туалеты, где пользовались полотенцами.

«Сушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение, включая само устройство, раковины, пол и другие поверхности», — заявил профессор Марк Уилкокс. 

Он отметил, что для заражения достаточно лишь на долю секунды прикоснуться к поверхности.

В июне ученые установили, что многократное использование кухонных полотенец способствует росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.

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