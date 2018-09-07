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Ученые предложили обеспечить Землю электроэнергией за счет ветряков в Сахаре

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Фото: Depositphotos
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Установка солнечных батарей и ветряков в пустыне Сахара позволит обеспечить электроэнергией всех жителей Земли. Об этом говорится в исследовании американских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Science.

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Как полагают специалисты из Университета штата Иллинойс, для установки достаточного количества устройств потребуется площадь в 9 млн кв. км, пишет «Федеральное агентство новостей».

В сумме реализация такого плана позволит производить 82 тераватт энергии, а потребности всего населения планеты оцениваются в 18–20 тераватт.

Кроме того, ученые отмечают, что установка комплексов по производству электроэнергии позволит улучшить экономическую ситуацию в саванне Сахель, которая считается одним из беднейших регионов мира. Полученную энергию также можно использовать для опреснения воды и пополнения ее запасов в городах.

В августе руководство Facebook пообещало полностью перевести все предприятия компании на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года.

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