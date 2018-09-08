СМИ узнали причину расставания Памелы Андерсон с футболистом «Марселя»

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась со своим избранником — защитником сборной Франции и «Марселя» Адилем Рами.

Как рассказали источники, близкие к паре, разногласия между влюбленными возникли из-за недостатка внимания со стороны спортсмена к собственным детям — двухлетним сыновьям.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, Рами почти не общался с близнецами из-за романа с Андерсон. В связи с этим актриса решила оставить футболиста, чтобы он мог проводить время с детьми и, возможно, помириться с бывшей женой.

Известно, что кинозвезда уже переехала из особняка Рами и живет в Париже.

Пара начала встречаться в 2017 году. Футболист моложе секс-символа 90-х на 19 лет. 13 июля СМИ сообщили о скорой свадьбе возлюбленных.