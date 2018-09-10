В Сербии требуют подключения РФ к решению косовской проблемы

Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП — вторая по численности в парламенте) требует привлечь Россию к переговорному процессу по решению косовской проблемы, поскольку Евросоюз в этом вопросе придерживается предвзятой позиции. Об этом «Известиям» заявил один из лидеров СРП Александр Шешель. Он также добавил, что официально инициатива партии будет озвучена на заседании Народной скупщины (парламент страны) в следующем месяце.

Неразрешенный статус Косово остается одной из главных проблем балканского региона. Не приблизил стороны к урегулированию споров и отказ президента Сербии Александра Вучича от диалога с главой самопровозглашенной республики Хашимом Тачи. Переговоры при посредничестве Евросоюза должны были состояться в минувшую пятницу в Брюсселе. Для выхода из кризиса необходимо искать новые форматы дискуссии, заявили «Известиям» в СРП.

— Мы требуем, чтобы ко всем переговорам, связанным с Косово и Метохией, была привлечена Россия. Сейчас Евросоюз однозначно поддерживает косовских албанцев, которые не идут на конструктивный диалог, — заявил «Известиям» депутат, член сербской делегации в ПАСЕ Александр Шешель. — Впрочем, нельзя ожидать, что ведущие страны ЕС и НАТО будут придерживаться объективной позиции, поскольку именно эти страны являются основными спонсорами и сторонниками независимости Косово. Поэтому Евросоюз не может выступать в качестве ключевого посредника.

По словам политика, Россия традиционно является союзником Сербии. Кроме того, Москва имеет большой опыт в разрешении международных кризисов и ее вклад может стать решающим в распутывании косовской проблемы. Александр Шешель добавил, что партия приветствует подключение к переговорному процессу и Китая как одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН.

— Наша инициатива будет официально озвучена на заседании парламента в следующем месяце. Надеемся, сербское правительство нас услышит и обратится, в первую очередь, к российской стороне, — сказал Александр Шешель.

Привлечение России — абсолютно правильное решение, так как в сегодняшнем многополярном мире ни один серьезный международный вопрос не может решаться в полной мере без участия Москвы, заявил «Известиям» заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

— Тем более когда идет речь о разрешении проблемы в регионе Балкан, где Россия исторически играла чрезвычайно важную роль, — отметил парламентарий.

РФ должна быть привлечена к переговорам по решению косовской проблемы для сохранения баланса сил, согласен и эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. По словам политолога, именно из-за отсутствия РФ сейчас происходит сильный «перекос» в пользу косовских албанцев.

— Для Запада важно добиться признания Косово и таким образом фактически узаконить преступления, которые они совершили в 90-е годы. Косово, чувствуя поддержку США и Брюсселя, продолжает шантажировать Сербию, — пояснил в беседе с «Известиям» политолог.

Он добавил, что если Сербия признает независимость Косово, то следующим шагом будет объединение республики с Албанией в рамках реализации концепции «Великой Албании» (идея воссоединения территорий с преимущественно албанским населением).

— Глава Косово Хашим Тачи уже попросил албанское руководство выдать всем косоварам албанские паспорта. Но этим всё не закончится. Последует присоединение черногорских и македонских территорий с преимущественно албанским населением. А это путь к полной дестабилизации Балкан, — подытожил Игорь Пшеничников.

Президент Сербии Александр Вучич 7 сентября отказался от переговоров с лидером Косово Хашимом Тачи в Брюсселе из-за «неготовности и злой воли Приштины», а также неспособности Евросоюза как гаранта обеспечить нормальные условия для диалога. В Белграде отметили, что причиной тому стали «обманы, угрозы и ложь косовских албанцев». Именно от этой встречи ожидали прорыва в решении косовской проблемы через обмен территориями. В частности, населенные сербами районы Косово к северу от реки Ибар могли бы перейти Белграду. Взамен сербские власти передали бы Приштине территории Прешево и Буяновац на юге, где проживает в основном албанское население. Переговоры между Сербией и Косово при посредничестве ЕС продолжаются с марта 2011-го.

В воскресенье косовские албанцы не пустили Александра Вучича к сербскому селу Банье в провинции Косово и Метохия. Несмотря на то что маршрут лидера Сербии был согласован, а международные миссии под эгидой НАТО и ЕС должны были обеспечивать безопасность Александра Вучича, кортеж сербского президента был остановлен косовскими полицейскими. Село Банье албанцы взяли в кольцо, соорудили баррикады и стали жечь шины, чтобы не дать главе государства пообщаться с местными сербами.

Основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке без проведения референдума и при поддержке большинства западных стран провозгласило независимость. Белград не признал его статус. В этом с ним солидарны Москва и Пекин. Согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия (КиМ) — неотъемлемая часть сербской территории, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244.

В феврале 1998 года «Армия освобождения Косово» объявила о начале вооруженной борьбы за независимость автономного края КиМ. Вскоре после начала конфликта между албанскими сепаратистами и государственными силами счет жертв шел уже на сотни, а Косово покинули более 230 тыс. беженцев.

18 марта 1999 года страны НАТО заявили о гуманитарной катастрофе в регионе, обвинив Белград в агрессии. 24 марта альянс в обход Совета Безопасности ООН начал наносить авиаудары по территории Югославии. В ходе бомбардировок погибли более 2,5 тыс. человек. В июне 1999-го в регион были введены международные силы под руководством Североатлантического альянса (KFOR).

Сербская радикальная партия, выступающая с инициативой подключения РФ к переговорному процессу, обладает большим влиянием и авторитетом в стране. Два последних президента Сербии — Томислав Николич и Александр Вучич — ранее занимали руководящие посты в СРП. Именно поэтому к мнению партии по внутренним и международным делам традиционно прислушиваются в сербском обществе. Основатель СРП Воислав Шешель, которого Гаагский трибунал обвинял в военных преступлениях на территории бывшей Югославии, в 2014 году вернулся в страну в статусе едва ли не национального героя и в 2016-м был полностью оправдан.