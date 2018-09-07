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Телеканал «78» проведет прямую трансляцию матча «Зенит» — «Кайрат»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Зенит» 9 сентября сыграет товарищеский матч против казахстанского «Кайрата». Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «78».

В рамках товарищеского матча состоится презентация новичка «Зенита» — бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Еще одним знаменательным событием для болельщиков «сине-бело-голубых» станет возвращение в Петербург Андрея Аршавина, который ныне защищает цвета «Кайрата».

Прямая трансляция на телеканале «78» начнется 9 сентября в 18:00 мск. Комментировать встречу будут Федор Погорелов и Игорь Максименко.

«Зенит» после шести туров занимает первую место в Российской премьер-лиге. Петербургский клуб одержал пять побед при одной ничьей. Кроме того, команда сумела пробитьсяв групповой этап Лиги Европы, где сыграет с «Копенгагеном» (Дания), «Бордо» (Франция) и «Славией» (Чехия).

«Кайрат» в прошлом сезоне чемпионата «Казахстана» занял второе место. Клуб не сумел попасть в Лигу Европы, проиграв чешской «Сигме» в 3-ем отборочном раунде турнира.

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