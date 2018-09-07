Отданный в аренду игрок «Зенита» заявил о нежелании возвращаться в Россию

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за итальянскую «Аталанту» на правах аренды, заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Об этом он сказал в интервью Calciomercato в пятницу, 7 сентября.

Аргентинец заявил, что хотел бы, чтобы в конце сезона «Аталанта» или любой другой европейский клуб выкупил его контракт у «Зенита».

Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года. Трансфер обошелся петербургскому клубу в €10,5 млн. В минувшем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге и отметился двумя результативными передачами.

В августе текущего сезона «Зенит» отдал Ригони в аренду «Аталанте» за €1 млн. По окончании сезона итальянский клуб сможет выкупить футболиста за €15 млн. При этом большую часть зарплаты аргентинцу будет платить российский клуб.

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