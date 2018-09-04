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Эксперт рассказал о выигрыше «Зенита» от подписания контракта с Маркизио

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» остается в выигрыше после подписания контракта с полузащитником сборной Италии и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом заявил агент и бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук.

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«С одной стороны, Маркизио — семикратный чемпион Италии, футболист национальной сборной. У него серьезное имя в футболе, это, бесспорно, топовый футболист, несмотря на то что ему 32 года. И в маркетинговом плане для «Зенита» это отличный трансфер. В той же Италии к «Зениту» и нашему чемпионату приход Маркизио вызовет дополнительный интерес», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

При этом, по словам Орещука, к трансферу «есть вопросы». 

«Почему «Ювентус» с Маркизио разорвали контракт? Почему он принял предложение «Зенита», был ли к нему интерес со стороны топ-клубов? Этого мы не знаем. Но я уверен, что в «Зените» на эти вопросы есть ответы. Я считаю, что в любом случае «Зенит» от этого трансфера больше выиграет», — отметил он.

О подписании контракта стало известно 4 сентября. Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на два года. 

На счету полузащитника 389 матчей за «Ювентус» и 37 голов. В 2009 году Маркизио дебютировал в сборной Италии. В общей сложности за национальную команду он провел 55 матчей.

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