СК начал проверку по факту охоты губернатора на спящего медведя

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении губернатора Иркутской области Сергей Левченко, расстрелявшего в упор спящего медведя. Об этом информирует региональное управление СКР.

«Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

3 сентября на хостинге Youtube появилось видео, на кадрах которого мужчина, похожий на Левченко, стреляет внутрь медвежьей берлоги, а затем группа охотников достает тело животного. В прокуратуре Иркутской области пообещали обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить факт охоты на медведя с участием губернатора.

Кроме того, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, комментируя запись, что зимняя охота на медведя в берлоге запрещена приказом Минприроды от 2010 года.