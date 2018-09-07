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СК начал проверку по факту охоты губернатора на спящего медведя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении губернатора Иркутской области Сергей Левченко, расстрелявшего в упор спящего медведя. Об этом информирует региональное управление СКР.

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«Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

3 сентября на хостинге Youtube появилось видео, на кадрах которого мужчина, похожий на Левченко, стреляет внутрь медвежьей берлоги, а затем группа охотников достает тело животного. В прокуратуре Иркутской области пообещали обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить факт охоты на медведя с участием губернатора.

Кроме того, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, комментируя запись, что зимняя охота на медведя в берлоге запрещена приказом Минприроды от 2010 года.

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