Прокуратура просит СК проверить законность охоты губернатора Иркутской области

Прокуратура Иркутской области просит Следственный комитет проверить факт охоты на медведя группы лиц, в том числе губернатора региона Сергея Левченко. Информация об этом появилась в пятницу, 7 сентября, на сайте ведомства.

«Вынесено постановление о направлении материалов в следственное управление СКР по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании по размещенным в сети «Интернет» видеоматериалам охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе губернатора «Интерфаксу» сообщили, что охота была законной, а медведь был «шатуном».

4 сентября в Сети появилось видео, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в упор расстрелял спящего медведя в берлоге.