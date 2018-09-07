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Прокуратура просит СК проверить законность охоты губернатора Иркутской области

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев
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Прокуратура Иркутской области просит Следственный комитет проверить факт охоты на медведя группы лиц, в том числе губернатора региона Сергея Левченко. Информация об этом появилась в пятницу, 7 сентября, на сайте ведомства.

«Вынесено постановление о направлении материалов в следственное управление СКР по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании по размещенным в сети «Интернет» видеоматериалам охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе губернатора «Интерфаксу» сообщили, что охота была законной, а медведь был «шатуном».

4 сентября в Сети появилось видео, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в упор расстрелял спящего медведя в берлоге.

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