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В Италии женщину будут судить из-за падения ее кота на голову прохожему

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Фото: Depositphotos
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Мужчина попал в больницу в Турине после того, как на него упал шестикилограммовый кот. Пострадавший потребовал от владелицы животного компенсации, дело будет рассматривать итальянский суд.

Инцидент произошел 27 июля на улице Виа Триполи. Житель городка Кьери приехал за покупками на рынок Санта-Рита, когда на него упал кот. Мужчина с травмой шейных позвонков был доставлен в больницу. Кот не выжил после падения, пишет 6 сентября портал «Италия по-русски».

Суд уже оштрафовал владелицу кота за то, что она не контролировала передвижение животного. Теперь же женщину ждет еще одно разбирательство, поскольку пострадавший потребовал компенсировать причиненный ему вред.

1 сентября житель Кемерово опубликовал на одном из популярных сайтов объявление о продаже кота-экстрасенса. Мужчина утверждает, что его питомец обладает уникальными способностями — видит духов и привидения. Стоимость животного его владелец оценил в 5 млн рублей. При этом мужчина уточнил, что столь высокой ценой хотел лишь привлечь внимание к объявлению.

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