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Житель Кемерово продает кота за 5 млн рублей

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Arco Images/Lukass
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Житель Кемерово Владимир на одном из популярных сайтов опубликовал объявление о продаже кота за 5 млн рублей. Мужчина утверждает, что его кот — экстрасенс и может видеть духов и привидения.

Объявление о продаже кота британской породы появилось на сайте 1 сентября. Животному на данный момент четыре года. Хозяин решил расстаться с питомцем из-за того, что в квартире у семьи мало места и хвостатый вынужден жить на даче, пишет журнал «Сибдепо».

Необычно высокая цена за животное оказалась рекламных ходом для привлечения внимания. Хотя Владимир отметил, что, если желающие приобрести кота за такую цену найдутся, он не будет возражать.

При этом в необычных способностях питомца мужчина не сомневается. Он рассказал, что некоторое время назад семья собиралась купить дом. Решили запустить кота в него по традиции первым, однако тот отказался. Позднее соседи рассказали, что в нем проживала бабушка с нехорошей славой. Владимир уверен, что кот почувствовал все и предостерег хозяев.

Ранее стало известно, что россияне по объявлениям в интернете чаще покупают кошек, чем собак, причем число «кошатников» выше «собачников» на 13%.

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Турецкий ван считается одной из самых древних пород домашних кошек — в течение нескольких веков они населяют район вокруг озера Ван в восточной части страны. С 1992 года там же работает исследовательский центр, сотрудники которого пытаются спасти породу от медленного исчезновения. Ко Всемирному дню кошек, который отмечают 8 августа, портал iz.ru собрал галерею о работе ученых и жизни их питомцев
Фото: Getty Images/Chris McGrath
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Этих кошек отличает эффектный внешний вид — большинство из них имеют белый окрас. Некоторые имеют рыжие вкрапления, однако в центре считают это нарушением. Свою задачу его сотрудники видят в том, чтобы сохранить чистый белый цвет породы
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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На западе порода была официально зарегистрирована во второй половине XX века — после того как нескольких котят привезла домой британская журналистка
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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Глаза у турецких ванов могут быть трех цветов: голубого, желтого и зеленого. Нередко у одной кошки можно встретить сочетание сразу двух этих цветов
Фото: Getty Images/Chris McGrath
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Всем обитателям института вживляют специальные чипы, с помощью которых специалисты потом получают данные об их физическом состоянии, а также о генетике
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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Ваны в отличие от большинства сородичей очень любят воду и неплохо плавают, поэтому в расписании живущих в центре кошек предусмотрено посещение бассейна
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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Именно любовь к плаванию когда-то поразила британскую журналистку, которой местные жители подарили пару необычных белых котят
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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Теперь этот центр — не столько научное учреждение, сколько достопримечательность. Ежегодно его посещает несколько десятков тысяч туристов
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mesut Varol
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Всего здесь живет около 100 кошек — в последнее время популяция сократилась. Критики проекта говорят, что домашних кошек нельзя содержать в больших количествах без постоянного контакта с конкретным человеком
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
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Центр работает в составе Ванского университета, и исследования здесь проводят сотрудники ветеринарного факультета. Они же следят за состоянием здоровья животных
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Qin Yanyang
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