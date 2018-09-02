Житель Кемерово продает кота за 5 млн рублей

Житель Кемерово Владимир на одном из популярных сайтов опубликовал объявление о продаже кота за 5 млн рублей. Мужчина утверждает, что его кот — экстрасенс и может видеть духов и привидения.

Объявление о продаже кота британской породы появилось на сайте 1 сентября. Животному на данный момент четыре года. Хозяин решил расстаться с питомцем из-за того, что в квартире у семьи мало места и хвостатый вынужден жить на даче, пишет журнал «Сибдепо».

Необычно высокая цена за животное оказалась рекламных ходом для привлечения внимания. Хотя Владимир отметил, что, если желающие приобрести кота за такую цену найдутся, он не будет возражать.

При этом в необычных способностях питомца мужчина не сомневается. Он рассказал, что некоторое время назад семья собиралась купить дом. Решили запустить кота в него по традиции первым, однако тот отказался. Позднее соседи рассказали, что в нем проживала бабушка с нехорошей славой. Владимир уверен, что кот почувствовал все и предостерег хозяев.

Ранее стало известно, что россияне по объявлениям в интернете чаще покупают кошек, чем собак, причем число «кошатников» выше «собачников» на 13%.