Кот Ахилл приложил лапу к декларации об обращении с животными

Кот Государственного Эрмитажа Ахилл присутствовал во время подписания декларации об обращении с животными в Санкт-Петербурге. Фотографии питомца, известного также как футбольный оракул, с губернатором города Сергеем Полтавченко опубликовали в Instagram.

«Кот Ахилл полностью одобрил подписание декларации обращения с животными в Санкт-Петербурге. И познакомился с губернатором», — написал пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov) 5 Сен 2018 в 6:03 PDT

Документ подписали Полтавченко и президент национальной ассоциации помощи животным Татьяна Шеина. В декларации говорится, что ее целями является «проведение целенаправленной и систематической работы по формированию в обществе понимания того, что обращение с животными должно быть гуманным и ответственным», уточняет телеканал «78».

Кот Ахилл был назначен предсказателем матчей чемпионата мира по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге. Он сделал четыре верных прогноза и возглавил рейтинг животных — оракулов турнира.

В июле ветеринарный врач Анна Кондратьева, которая курирует котов Эрмитажа, рассказала, что знаменитому питомцу музея ищут новый дом. Хозяев выбирают из 72 кандидатов.