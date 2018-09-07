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Москвичи попробуют сингапурскую кухню в рамках недели Сингапура в столице

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Фото: Global Look Press/gourmet-vision
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Сингапурский Совет по туризму в рамках продвижения предстоящего фестиваля Сингапура в Москве запустит неделю национальной кухни. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение iz.ru.

Мероприятие будет проходить в ресторане Insight. В меню представят пять блюд сингапурской кухни, приготовленных по рецептам местных поваров. Гости, в частности, смогут попробовать листья дерева моринга, приготовленные в темпуре, тушеная в кокосовом молоке со специями говядина, блинчики из листьев пандана с кокосом и кокосовым сахаром, а также традиционный сингапурский десерт — мармелад из кокосового сахара с ароматами листьев пандана.

Кроме того, Виджей Мудалиар, один из 50 лучших барменов мира и основатель сингапурского бара Native, специально для фестивального меню создал несколько авторских коктейлей с использованием синего чая, тамаринда, красных бобов и гималайской розовой морской соли.

Неделя сингапурской кухни пройдет с 14 по 21 сентября, а сам фестиваль Сингапура в Москве состоится 15-16 сентября.

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