Долг с выдержкой: безнадежных должников стало вдвое больше с начала кризиса

Доля заемщиков с непогашенной просрочкой платежа от шести месяцев выросла почти вдвое за последние четыре года — до 12,1%. Это следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сделанных для «Известий». По словам экспертов, такую динамику объясняет снижение доходов населения и агрессивное наращивание кредитных портфелей банками. В 2018-м доходы граждан начали расти, поэтому по итогам года доля заемщиков с непогашенной задолженностью увеличится незначительно.

В первом полугодии 2014 года доля клиентов с безнадежной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек), свидетельствуют данные ОКБ. В первые шесть месяцев 2018 года показатель увеличился до 12,1% (6,7 млн человек). Рост доли заемщиков с непогашенной просрочкой от 180 дней вызван падением реальных доходов населения, отметил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе. Так, по данным Росстата, за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11,4%: в 2014 году — на 0,7%, в 2015-м — на 3,2%, в 2016-м — на 5,8% и в 2017-м — на 1,7%.

Резкое увеличение выдачи займов населению привело к росту кредитной нагрузки, что ещё до ухудшения ситуации в экономике аккумулировало повышенный риск, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. При неуплате кредита больше полугода возвращения долга начинает требовать собственная служба взыскания банка. Когда это не дает результата, банк продает долги коллекторам или обращается в суд. Он может взыскать имущество должника. Если такового не имеется, гражданин подает заявление о банкротстве. Сделать это может и кредитор, и тогда должника будут банкротить принудительно. В итоге, если долг не удалось взыскать, банк списывает его с баланса, из-за чего терпит убытки.

В целом база безнадежных долгов уже сформирована — во многом в кризисный период. Перспективы дальнейшего ее пополнения незначительны, добавил Станислав Витвицкий. Он считает, что ожидаемые потери в основном уже состоялись. Эксперт не исключает, что по итогам года доля граждан с безнадежной просрочкой начнет сокращаться.

В этом году реальные доходы населения переломили негативный тренд, констатировал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, по итогам года доходы граждан могут увеличиться на 1–2,5%. Это резко замедлит рост объема безнадежных долгов. По его прогнозу, доля заемщиков с непогашенной просрочкой от шести месяцев составит 12,2–12,3%, увеличившись лишь на 0,1–0,2%.

Увеличение реальных доходов в этом году подстегнул резкий рост зарплат, в частности в бюджетной сфере. Так, в связи с исполнением майского указа президента оплата труда в госсекторе в реальном выражении по итогам года вырастет на 6,9%, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. Министерство ожидает, что в дальнейшем зарплаты продолжат увеличиваться, хоть и не такими темпами, как в этом году. Пик их увеличения придется на 2024 год и составит 2,9%.

Рост реальных зарплат и доходов населения частично решит проблему безнадежных долгов. Однако на эту ситуацию все равно продолжит влиять тот факт, что выдано большое количество кредитов. Заемщикам лучше не доводить ситуацию до того, пока их долги достигнут 180 дней. Информация о такой просрочке передается в бюро кредитных историй, и новый банк скорее всего откажет должнику в выдаче кредита.