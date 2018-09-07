СМИ рассказали о бизнес-визе «отравителей Скрипалей»

Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией по «делу Скрипалей», при получении визы выдавали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

По словам журналистов, в анкете Петров и Боширов указали, что работают в сфере международной торговли и предоставили данные со счетов, на которых были значительные средства. Отмечается, что британская разведка считает имена подозреваемых псевдонимами и уже установила их настоящие данные.

Также издание пишет, что буквально через час после якобы отравления россияне отправились на шопинг. При этом они оставили следы «Новичка» на двери одного из магазинов, который в этот день был закрыт, утверждается в статье.

5 сентября прокуратура Великобритании сообщила о выдаче ордера на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые проходят по «делу Скрипалей». Также британские правоохранители опубликовали фотографии подозреваемых, которые вызвали большое количество шуток в Сети.

Британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российскими агентами. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.