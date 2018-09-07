Музей Тропинина открыл сезон проектом «Собирательный образ»

В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени состоялось торжественное открытие новой выставки-инсталляции «Собирательный образ». Проект посвящен коллекции основателя музея Феликса Вишневского и демонстрирует ее такой, какой она была при его жизни.

В церемонии принял участие глава культурного департамента Москвы Александр Кибовский. Он подчеркнул, что русский камерный портрет — жанр, который «разговаривает» со зрителем, и воспринимать такие картины лучше всего именно в дворянской усадьбе, для которой они создавались, сообщает пресс-служба музея.

По словам Кибовского, на выставку приглашают в первую очередь молодежь, которая сможет увидеть, как выглядели ее сверстники 100–200 лет назад. Он добавил, что музей является абсолютно московским и по духу, и по выставленным произведениям.

Директор музея Ольга Журавлева рассказала, что в новом сезоне планируется показ наиболее интересных работ из хранящихся в запасниках.

6 сентября мэрия Москвы сообщила, что 8 и 9 сентября, в День города, более 80 музеев города будут работать бесплатно. Некоторые площадки подготовили к празднику особую программу.