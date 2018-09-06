Эскизы «Авиньонских девиц» Пикассо впервые привезли в Россию

Эскизы к картине «Авиньонские девицы» художника Пабло Пикассо впервые привезли в Россию: наброски представлены на экспозиции «Анатомия кубизма» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Экспозиция стремится показать процесс зарождения замысла мастера и сознания гения. Эскизы показывают, как художники ищут новые формы.

«Авиньонские девицы» — знаковое произведение в творчестве Пикассо и одно из ключевых в истории искусства XX века. Оно ознаменовало рождение кубизма. Всего к картине художник создал более 800 эскизов, опираясь на собственное чутье и шедевры прошлых лет.

Для создания «Авиньонских девиц» Пикассо черпал вдохновение в искусстве африканских стран.

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