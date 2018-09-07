Охотоведы заявляют о стремительном сокращении косуль в Приамурье

В Амурской области стремительно сокращается численность сибирской косули. Этой проблеме было посвящено одно из заседаний регионального зоофорума. В нем приняли участие представители Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области.

По словам главного охотоведа региона Михаила Лесика, которые приводит Амурская служба новостей, сибирская косуля является пластичным видом. Она склонна к миграции. Обеспечить ей лучшие условия, чем в других регионах, мешает недостаток финансирования.

Главные же враги косули — браконьеры, волки и лесные пожары. В частности, в июне в лесах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области был введен режим ЧС в связи с крупными природными пожарами и аномальной жарой.

Между тем из-за сильного снижения численности косули в Амурской области как минимум на год закрыли охоту на копытных. А с 1 августа ввели новые лимиты по добыче животных. В нынешний охотничий сезон разрешен отстрел почти 30 тыс. особей диких животных.