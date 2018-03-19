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Бездомные собаки атакуют косуль и оленей в красноярских «Столбах»

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Фото: ТАСС/Кузярин Анатолий
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Бродячие собаки бесчинствуют на территории заповедника «Столбы» в Красноярском крае. Они нападают на косуль и оленей. Только за последние два месяца жертвами агрессивных животных стали две самки оленя (маралухи) и одна косуля. Стаи бродячих собак загнали их, а потом растерзали.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на администрацию заповедника, собаки проникают на его территорию из дачных поселков Мраморного карьера и района Базаихи. Люди, не понимая последствий, построили им будки на подъездах к заповеднику. Сейчас здесь живут несколько крупных стай по 5-6 особей.

Причем, как отмечают сотрудники заповедника, собачьи тропы встречаются не только в туристическом районе, но и глубоко в заповедной части. Специалисты предупреждают: сезон, подобный этому, может свести на нет результаты многолетней работы по охране и воспроизводству копытных в «Столбах».

Портал iz.ru 15 марта сообщал о жалобах жителей пригорода Омска на стаю собак в поселке Дальнем. Животных прикармливают на местном цементном заводе, однако их боятся дети. Они не могут пройти к остановке, чтобы уехать в школу. Кроме того, стая бродячих собак блокирует дорогу к местному продуктовому магазину.

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