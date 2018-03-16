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Задержан подозреваемый по делу о нападении собак на людей в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подмосковные следователи задержали предпринимателя по делу о нападении собачьей стаи на людей в Истринском районе Московской области. Об этом заявила помощник руководителя Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

По словам Врадий, следственным отделом «получены сведения о наличии у администрации Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. Индивидуальный предприниматель задержан и допрошен в качестве подозреваемого». При этом сам подозреваемый утверждал, что заявок на отлов бродячих собак не поступало.

Как ранее писал портал iz.ru, ночью 11 марта 19-летний житель поселка Курсаково возвращался домой с железнодорожной станции. На молодого человека напала стая собак, от полученных ран и укусов он скончался на месте происшествия.

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