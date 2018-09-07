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Жители Биробиджана жалуются на ржавую воду в кранах своих домов

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Жители многоквартирного дома в микрорайоне Сопка в Биробиджане сообщают о проблемах с горячим водоснабжением. Они говорят, что из кранов в их доме течет «ржавая вонючая жижа». Жильцы обращались с этим в различные инстанции, однако помощи не добились.

Как рассказали владельцы квартир в этом доме ИА EAOMedia, около трех недель назад завершились работы по замене труб в микрорайоне, однако качество воды из-за этого не улучшилось. Пострадавшие жаловались и в управляющую компанию, и в Роспотребнадзор, однако в этих организациях перекладывают ответственность друг на друга. Жители планируют подать заявление в прокуратуру, если ситуация в ближайшее время не изменится.

Между тем агентство выяснило, что мэрия Биробиджана знает о существующей проблеме. По словам советника главы города Дарьи Ващенко, с понедельника на Сопке отключат горячую воду в связи с профилактическими работами. В этот период коммунальные службы еще раз промоют трубы, чтобы улучшить качественные характеристики воды.

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