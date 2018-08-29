Цвет питьевой воды изменился в Биробиджане

Цветность воды централизованной системы водоснабжения изменилась в Биробиджане, Еврейская автономная область. Предполагается, что причиной стало изменение цвета воды в реке Бира.

Как рассказала ИА EAOMedia советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, специалисты МУП «Водоканал» регистрируют ухудшение цвета воды в Бире уже в течение нескольких дней. Руководству предприятия дано поручение усилить контроль за качеством централизованного водоснабжения.

Агентство отмечает, что причина грязно-коричневого цвета реки может крыться в возможной аварии на одном из золотодобывающих предприятий.

Главный инженер «Водоканала» Виктор Снетков отметил, что ранее подобного не наблюдалось. Специалисты проводят исследования и констатируют, что после изменения цвета Биры цветность питьевой воды также ухудшилась. Пока что жалоб от горожан не поступало, но все данные переданы в Роспотребнадзор ЕАО и управление Росприроднадзора по ЕАО.