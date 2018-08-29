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Нефтяное пятно обнаружили в бухте Нагаева в Магадане

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Информация о том, что очевидцы наблюдают с берега бухты Нагаева в Магадане возможный разлив нефтепродуктов, поступила от старшего оперативного дежурного ГУ МЧС по области вечером 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

На место происшествия в район боновых заграждений была направлена группа спасателей на лодке «Фаворит-470». Спасатели обследовали акваторию и обнаружили пятно, похожее на образование нефтепродуктов. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По результатам разведывательной операции, информация была направлена оперативному дежурному ГУ МЧС по области для принятия дальнейших мер.

Подобные пятна образовываются в месте затопления судов и распространяются в сторону берега с учетом направления ветра. Загрязнение нефтепродуктами опасно для экологического состояния воды и берега.

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