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Трамп призвал Ким Чен Ына «не торопиться» с денуклеаризацией

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Фото: TASS/Imago/Li Peng
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Президент США Дональд Трамп одобрил намерение лидера КНДР провести денуклеаризацию Корейского полуострова, но при этом призвал его «не торопиться». Об этом глава Белого дома заявил на встрече со сторонниками в штате Монтана в четверг, 6 сентября.

«У нас хорошее предчувствие. Я ему нравлюсь, он мне нравится, кто знает, что произойдет», — цитирует CNN слова Трампа.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын доверяет Трампу и надеется, что это денуклеаризация произойдет во время первого президентского срока американского лидера.

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса неподалеку от Сингапура. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях».

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