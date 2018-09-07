Трамп призвал Ким Чен Ына «не торопиться» с денуклеаризацией

Президент США Дональд Трамп одобрил намерение лидера КНДР провести денуклеаризацию Корейского полуострова, но при этом призвал его «не торопиться». Об этом глава Белого дома заявил на встрече со сторонниками в штате Монтана в четверг, 6 сентября.

«У нас хорошее предчувствие. Я ему нравлюсь, он мне нравится, кто знает, что произойдет», — цитирует CNN слова Трампа.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын доверяет Трампу и надеется, что это денуклеаризация произойдет во время первого президентского срока американского лидера.

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса неподалеку от Сингапура. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях».