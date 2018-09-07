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Трамп назвал встречу с Путиным в Хельсинки одной из лучших в жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки была одной из лучших из всех, что у него когда-либо были. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана.

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Трамп отметил, что во время переговоров обсудил с президентом РФ «много великих и важных вещей».

«Одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были — была с Владимиром Путиным. Это была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили об очень многих великих вещах», — отметил Трамп», — приводит его слова CNN.

Лидеры РФ и США провели встречу в Хельсинки 16 июля. После переговоров Путин назвал основной плюс Трампа.

Главы двух государств также заявили о возможности организации новых встреч на различных международных площадках.

31 августа стало известно, что Путин и Трамп могут трижды побеседовать на различных международных мероприятиях до конца текущего года. Речь идет о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине.

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