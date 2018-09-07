Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября

Тепло и без осадков будет в Москве в пятницу, 7 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух прогреется до плюс 23–25 градусов. Осадков и усиления порывов ветра не ожидается.

Ночью похолодает до плюс 11–13 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до плюс 21–26 градусов. В ночь на субботу столбики термометров покажут до плюс 8–13.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные в столице будет без осадков и до плюс 25 градусов. Дождей москвичам стоит ожидать с середины следующей недели, однако температурный режим останется без изменений.

В связи с теплой погодой в Москве продлили купальный сезон.