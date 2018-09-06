Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В Москве в ближайшие выходные 8 и 9 сентября ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам синоптика, возможна небольшая облачность, пишет RT. Ночью столбики термометров покажут не более +15...+17 градусов в центре и +8...+13 в области.

Вместе с тем, по прогнозам метеорологов, дожди в Москве ожидаются в середине следующей недели. В частности, во вторник, 11 сентября, уже пройдут небольшие осадки, однако температура воздуха в целом останется без изменений: ночью ожидается +7...+12 градусов, днем — +20...+25 градусов.

Средняя суточная температура в столице будет превышать климатическую норму примерно на пять градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

4 сентября стало известно, что в Москве продлили купальный сезон в связи с теплой погодой.