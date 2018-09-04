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Прошедший август в Москве стал самым солнечным с начала XXI века

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Август 2018 года в Москве стал самым солнечным с начала века. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам метеорологов, число солнечных дней в последний летний месяц текущего года в Москве превысило норму в 1,5 раза. Согласно данным метеостанции МГУ, в августе было 17 ясных дней (по нижней облачности). В июле таких дней было всего два. Число часов солнечного сияния в августе составило 352, что в 1,5 раза выше нормы.

«Прошедший август в столице оказался самым солнечным в этом столетии. До этого наибольшее число часов солнечного сияния наблюдалось в 2015 году и составило 325 часов», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение синоптиков.

Всего за летний сезон 2018 года москвичи получили 882 часа солнца, что стало восьмым результатом века. Больше всего солнечных часов было зафиксировано летом 2011 года и составило 973 часа, пишет РИАМО.

2 сентября в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления для начала осени. По словам метеорологов, показатели барометров равнялись 757,5 мм рт. ст., что на 10 пунктов выше нормы.

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