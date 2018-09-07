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Российские истребители 13 раз поднимались на перехват у границ РФ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ 13 раз за неделю. Такие данные приводит газета «Красная звезда» 7 сентября.

Отмечается, что разведку у российских границ провели 22 воздушных судна. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Всего летчики выполнили 316 летных смен на 77 аэродромах.

На прошлой неделе российские истребители поднимались на перехват и сопровождение девять раз за неделю. У границ государства были замечены 22 летательных аппарата, которые вели разведдеятельность.

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