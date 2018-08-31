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В Минобороны рассказали о воздушных разведчиках у границ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолеты ВВС РФ девять раз за минувшую неделю поднимались в воздух на перехват у государственной границы России.

Как сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда», воздушную разведку у границ страны в последнюю неделю проводили 22 летательных средства.

Благодаря действиям российских летчиков случаев нарушения воздушного пространства РФ не зафиксировано.

По данным военного ведомства, в последнее время разведактивность иностранных самолетов у российских границ увеличилась. В конце июля у границ РФ вели разведку британский и американский самолеты. Их заметили в небе над Черным морем и Донбассом. Беспилотник США RQ-4B совершил полет вокруг Крыма.

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