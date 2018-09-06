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Виктория Боня рассталась с французским миллиардером

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Российская телеведущая, бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Об этом журналистам рассказал сам бизнесмен. 

«Виктория — необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям», — цитирует его слова издание «СтарХит». Андюран добавил, что желает ей счастья и любви.

Сама телеведущая пока никак не комментировала расставание. Однако подписчики заметили множество грустных цитат, появляющихся последнее время в ее Instagram.

До этого Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллиардера Александром Смерфитом и родила ему дочь Анджелину.

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