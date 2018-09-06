Ужин на 10 тыс. человек в честь спасения детей из пещеры прошел в Бангкоке

В Таиланде прошел ужин на 10 тыс. человек в честь участников операции по спасению юных футболистов и их тренера из пещеры Тхам Луанг. Торжественное мероприятие состоялось вечером в четверг, 6 сентября.

На ужин, помимо спасенной команды, пригласили участников трехнедельной операции, которые внесли наибольший вклад. Среди них тайские и иностранные дайверы, военные, полицейские, спелеологи и многие другие, передает «РИА Новости».

Мероприятие проходило на Королевской площади в исторической части Бангкока. Здесь расставили столы под большими тентами, а гостей угощали блюдами с королевской кухни.

Перед участниками операции выступили футбольный тренер и его подопечные. Они поблагодарили всех собравшихся за свое спасение. Ужин продолжался три часа. В завершение мероприятия собравшиеся исполнили «Песню единения», призывающую к единству таиландского народа.

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня текущего года. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней в пещере, выход из которой был затоплен. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.