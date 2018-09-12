«Игры-1988 выиграли не только мы, а вся система советского баскетбола»

30 сентября исполняется 30 лет со дня победы сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх в Сеуле. Триумф подопечных легендарного Александра Гомельского стал одной из главных сенсаций Игр-1988. До этого мужскую сборную США удавалось победить лишь однажды — в 1972 году, на Олимпиаде в Мюнхене. Это тоже сделала советская команда, но тогда ее победа вызвала множество споров и дискуссий. Американцы даже принципиально отказались от серебра — оно до сих пор хранится в сейфе МОКа. В 1988 году же звездно-полосатые без лишних слов забрали завоеванную бронзу, потому что в полуфинале они уступили нашей дружине по всем правилам и без единой претензии к судьям (82:76). В составе той сборной США выступали суперзвезды NBA — Дэвид Робинсон, Митч Ричмонд, Дэн Махерле, Дэнни Мэнинг. Преодолев «американский барьер», в финале советская команда обыграла сборную Югославии (76:63) во главе с не менее звездными Драженом Петровичем, Владе Дивацем и Тони Кукочем.

Накануне юбилея победы в Сеуле «Известия» пообщались с одним из главных героев того олимпийского турнира, самым успешным тренером в истории БК «Химки» Римасом Куртинайтисом.

— Будете как-то отмечать 30-летие победы сборной СССР на Олимпийских играх?

— Да, мы уже собирались в Литве. Встретились не только с теми, кто играл в Сеуле-1988, а собрали круг пошире — людей, выступавших за сборную СССР до нас и после нас. Ведь в 1988 году Олимпиаду выиграли не только мы, но и вся система советского баскетбола.

— Поддерживаете связь с кем-то из той сборной?

— Всё время на связи с Волковым, Марчюленисом, Сабонисом, Таракановым, Тихоненко... У нас есть чат, где мы общаемся практически каждый день. В нем присутствует даже Хосе Бирюков, выступавший сначала за молодежную сборную СССР, а потом за взрослую сборную Испании. Одним словом, у нас сохранились прекрасные взаимоотношения вне зависимости от национальности. Мы достигли многого, стали олимпийскими чемпионами. Это связало нас на всю жизнь.

— В вашей компании есть человек, который координирует ваши встречи?

— Это бессменный врач сборной СССР Василий Авраменко. Я называю его нашим пастухом. Если кто-то из игроков теряется из его поля зрения, он находит его, как заблудшую овцу, и мы снова начинаем общаться.

— Практически все игроки той сборной стали успешными людьми. Вы были министром спорта, а затем стали топ-тренером. Арвидас Сабонис возглавляет федерацию баскетбола Литвы, у Шарунаса Марчюлениса строительный бизнес, Валерий Тихоненко — генеральный менеджер «Астаны», Сергей Тараканов — успешный агент. У вас есть объяснение этому?

— Сложно сказать. Наверное, это закалка временем. Это были времена СССР, где все жили примерно одинаково. Поэтому, чтобы пробиться на вершину — а для нас это было попадание в национальную сборную, — нужно было шевелить мозгами, ставить цели и достигать их. Конкуренция тогда была сумасшедшая, и в ней выживали только сильные личности.

— Какое ваше самое теплое воспоминание о тех Олимпийских играх?

— Мы хорошо играли в том отборочном цикле и считались претендентами на медали. Но в первой же игре уступили Югославии. После матча мы были прибиты, пришли в раздевалку и долго молчали, как будто бы кто-то умер. Приехали в Олимпийскую деревню и решили устроить командное собрание без тренеров. В тот момент никто не думал о медалях, а о золоте и подавно. Это было из области фантастики. И тогда я сказал, что напьюсь, если мы выиграем турнир. До этого я два года не употреблял алкоголь и думал, что навсегда отказался от него. Хомичюс сказал, что сбреет свои легендарные усы, а Тараканов обещал побриться налысо.

— Вы выигрываете финальный матч у Югославии и…

— ...и возвращаемся в Олимпийскую деревню. Откуда-то там берется алкоголь. Помню, я выпил много джин-тоника и уснул абсолютно пьяным. Хомичюс сбрил усы, а Тараканов отказался. Сказал, что жена ему этого не простит.

— Обиделись на него?

— Нет... Но самое интересное, что этим летом он ездил в Сеул, побрился там налысо и прислал мне фотографию, исполнив обещание спустя 30 лет. Так что все сдержали свое слово.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов

— В июне вы покинули пост главного тренера «Летувос Ритас». Летом активно искали новое место работы?

— Я решил взять небольшую паузу в тренерской карьере и немного передохнуть. Впервые за долгие годы мне не надо было комплектовать команду на новый сезон и я наслаждался отпуском.

— В каких странах успели побывать?

— Предпочитаю отдых в Литве. У меня есть дача на озере. Там живет много моих друзей, которые разделяют мою страсть к рыбалке. К тому же в этом году очень повезло с погодой — дождей почти не было, а температура редко опускалась ниже 30 градусов. Так что я провел великолепное лето.

— Знаю, что вы большой поклонник футбола. Какая команда стала главным сюрпризом мирового первенства?

— Скажу, что больше всего меня удивила сборная России. Перед стартом ЧМ ребята показывали неудачные результаты, но смогли собраться в самый ответственный момент и показать солидный футбол, очень высокого уровня. Команда проявила бойцовские качества, чем всегда славилась сборная Советского Союза. Жаль, что не удалось пройти хорватов. Выход в полуфинал стал бы настоящим праздником для страны.

— Кто показал самый качественный футбол на мундиале?

— ЧМ-2018 показал, что стиль игры, который исповедуют испанцы, используя множество пасов в середине поля, больше не работает. Успеха добиваются команды, которые агрессивно действовали на всех участках, взвинчивали темп и умело использовали стандарты. На мой взгляд, самый качественный футбол показали бельгийцы. Но болел я за англичан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Сборная Бельгии по футболу

— Продолжаете следить за «Химками»?

— Мы сохранили отличные отношения с руководителями клуба. Часто созваниваемся. Естественно, я неравнодушен к этой команде.

— Как оцените их трансферную кампанию?

— Когда они искали разыгрывающего, советовались со мной относительно кандидатуры Криса Крамера, который играл у меня в «Летувос Ритас». Я дал ему хорошие рекомендации, но «Химки» в итоге выбрали Ди Боста. Хотя Крамер повыше и посильнее физически. Здорово, что клуб удержал Энтони Гилла, который здорово сыграл в прошлом сезоне. Несмотря на предложения клубов NBA, остался и Алексей Швед. Поэтому думаю, что в этом году в Подмосковье будет сильная команда.

— Швед блестяще провел прошлый сезон. Удивлены его статистикой?

— Вовсе нет. Леша понял важную вещь: кроме того, чтобы бежать в атаку и бросать, в баскетболе есть много других полезных вещей. Он перешел в «Химки», когда я был главным тренером. И первый год ушел у него на адаптацию, он снова привыкал к европейскому баскетболу. Постепенно он понял, что командный результат выходит на первый план, и стал стараться быть полезным в защите, раздавать великолепные передачи, чередуя их с проходами и дальними бросками. Это позволило ему выйти на абсолютно новый уровень и стать одним из лучших в Европе.

— Что вы думаете о переходе Леброна Джеймса в «Лейкерс»?

— «Лейкерс» долгие годы были ведущим клубом NBA, но в последнее время перестали попадать даже в плей-офф. А болельщики команды и руководство голодны до титулов. И этим летом они сделали всё, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Леброн — это серьезная сила, но вокруг него нужны сильные игроки, которые бы ему помогали. Смогут ли это сделать молодые лидеры «Лейкерс», ответить пока сложно. Прошлый сезон показал, что в «Кливленде» Джеймсу было тяжело нести на себе всё. Даже такому крепкому парню, как он, не хватило сил в финале. Не было его фирменной резкости и агрессии.

— Эксперты ESPN предполагают, что в сезоне-2018/19 «Лейкерс» даже не выйдут в плей-офф…

— В NBA сложно что-то прогнозировать. В прошлом сезоне многие говорили, что в финале будут играть «Хьюстон» и «Торонто». Но канадский клуб, впервые в истории выиграв Восточную конференцию, оказался не готов к плей-офф. И вообще я заметил такую тенденцию, что к решающим матчам клубы подписывают контракты с возрастными игроками. Потому что одно дело играть в регулярном чемпионате, а другое дело — в плей-офф. Там нужен опыт, харизма, смелость. Всё не так просто. Например, есть один игрок, который постоянно разочаровывает меня в плей-офф.

— Кто?

— Демар Дерозан. Он сильно играет в «регулярке», но потом зачастую теряется в матчах плей-офф. Может быть, под руководством Грегга Поповича этот талантливый защитник преодолеет свой комплекс.

— Как вам игра Домантаса Сабониса после перехода в «Индиану»?

— Сабонис здорово проявил себя в прошедшем сезоне. Он знает, чего хочет, и с каждым годом заметно прогрессирует. У него нет суперданных — сверхвысокого прыжка или какого-то сумасшедшего броска. Но он очень хорошо читает игру, уверенно чувствует себя при разменах, обладает чутьем на подборах. Всё, что он мог взять от папы, — он взял. Но самое важное у Домантаса — это боевой характер. Он не делит игры на важные и неважные, а всегда играет на максимуме. Это самое полезное качество для любого профессионального спортсмена.

Фото: Global Look Press/Michal Fludra Домантас Сабонис

— Можете то же самое сказать про Йонаса Валанчюнаса?

— Перед началом сезона-2017/18 его сильно критиковали. И канадская, и литовская пресса. Говорили, что его пора менять и он не тянет на команду уровня «Торонто». Однако Йонас не сломался и доказал свое право на место в стартовой пятерке, заметно прибавил во многих компонентах. Тяжело было представить себе игру столичного клуба без литовского центрового. Ему всего 26 лет, и думаю, что он еще будет прогрессировать. Важно, чтобы новый тренер «Торонто» разглядел все его сильные качества и чтобы на это не потребовалось очень много времени.

— В ходе прошлого сезона в Европу вернулся Миндаугас Кузминскас. Не потянул уровень NBA?

— Я думал, что он достаточно силен, чтобы играть в NBA. Может быть, ему не хватает мощи, но Миндаугас очень пластичный парень, с хорошим броском. Не знаю всех причин отъезда Кузминскаса из «Никс», но предположу, что он связан со сменой руководства клуба. Новый генеральный менеджер Скотт Перри вместе с главным тренером не видели его в составе, и форварду пришлось срочно искать себе новое место работы. Посмотрим, может быть, у него будет еще одна попытка вернуться в NBA.

— Вы тренировали Тимофея Мозгова. Он еще способен показывать баскетбол времен своего первого сезона в «Кливленде»?

— В «Кливленде» Дэвид Блатт хорошо знал все сильные и слабые стороны Тимофея и очень умело его использовал. После ухода Дэвида Тимо как-то затерялся. Где-то не нашел общий язык с тренером, где-то не смог воспользоваться шансом… Но в NBA бывает такое, когда ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, а потом из-за травмы конкурента получаешь шанс и используешь его на все 100%. Главное в этот период ожидания — не сломаться психологически. Надеюсь, у Мозгова будет возможность заиграть в «Орландо». Он работяга, интеллигентный, физически крепкий человек. Ему надо дождаться нового шанса закрепиться в составе.

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