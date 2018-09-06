Силуанов предложил ввести в России новый выходной день

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал День финансиста всенародным праздником. Он добавил, что, возможно, его стоило бы сделать выходным днем, пишет ТАСС.

«Не могу согласиться, что только финансисты празднуют день финансиста. Мы все работаем с финансами, есть свои финансовые активы, мы постоянно взаимодействуем и с финансовыми, и с нефинансовыми активами. Это такой всенародный праздник. Я думаю даже, может быть, подумать сделать его выходным», — сказал Силуанов.

По его словам, эту идею обсудят на Московском финансовом форуме. Если предложение поддержат, его направят в соответствующие инстанции. День финансиста отмечается ежегодно 8 сентября c 2011 года. Это официальный профессиональный праздник.

Госдума 18 июля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам России получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и средней оплаты труда. Такая возможность будет предоставляться работникам раз в три года.