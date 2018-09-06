Глава ВТБ заявил о необходимости ухода России от расчетов в долларах

Уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но это надо делать, заявил в четверг, 6 сентября, глава ВТБ Андрей Костин.

«Это может занять годы, десятилетия, но мы должны развивать расчеты в российской валюте, в других валютах, не долларовых, чтобы снизить угрозы риска от возможного влияния... со стороны американской администрации», — сказал Костин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Костин подчеркнул, что необходимо заниматься обеспечением безопасности российского банковского и финансового сектора от внешних рисков, передает «РИА Новости».

5 сентября замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что угрозы США наложить санкции на расчеты в долларах приведут к переходу на расчеты в национальных валютах между странами.