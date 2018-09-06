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Более 70 человек погибли в результате наводнений в КНДР

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Фото: Global Look Press/Kcna
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Наводнения в Северной Корее унесли жизни по меньшей мере 76 человек, еще 75 числятся пропавшими без вести. Данные о жертвах природных катаклизмов приводит 6 сентября Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Сильные ливни за последние дни вызвали крупномасштабные наводнения и оползни в низменных районах, что привело к разрушению около 800 зданий, в том числе домов, больниц и школ», — говорится в сообщении организации. Выдержку приводит агентство Reuters.

От удара стихии пострадали провинции Хванхэ-Пукто и Хванхэ-Намдо, ливни начались на этих территориях еще 28 августа. В федерации отмечают, что в числе пропавших много детей.

4 сентября на Японию обрушился тайфун «Джеби», который стал самым мощным в стране за последние 25 лет. По последним данным от последствий стихии погибли не менее 11 человек, еще 600 пострадали.

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