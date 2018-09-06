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Строительство участка трассы М-11 приостановили из-за обнаружения артефактов

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Фото: rosavtodor.ru
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Строительство участка платной магистрали М-11 Москва–Санкт-Петербург временно приостановлено из-за обнаружения археологами культурного слоя.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры РАН, на пути магистрали в Тосненском районе Ленинградской области были найдены остатки керамики.

Отмечается, что пока археологи не решили, что будут делать с находками.

«Какой-то конкретики — что с ними будет дальше, куда это пойдет, когда это закончится, мы пока ничего сказать не можем», — добавили в пресс-службе.

Ранее в сентябре министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что скоростную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют для движения автомобилей в 2019 году.

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