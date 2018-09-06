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Чиновники в Катайске спилили полувековые ели из-за темноты в кабинетах

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Жители города Катайск Курганской области возмущены спиленными елями возле районной администрации. Фото поваленных деревьев появились в паблике «Типичный Катайск».

Как говорится в комментариях к снимкам, ели были высажены в этом месте более 50 лет назад. Кроме того, каждое дерево наверняка дорого стоит, негодуют жители.

Между тем, как сказано на сайте администрации, корни древних насаждений разрушают фундамент здания, а ветви лишают госслужащих естественного освещения в их кабинетах на первом и втором этажах.

Само же решение спилить старые ели было принято местными властями еще летом. Это связано еще и с тем, что по правилам озеленения от домов до деревьев не должно быть меньше 5 м, передает ИА «Ура.ру».

В конце августа жители Барнаула возмущались тем, что власти вырубают деревья в центре города. В администрации тогда успокоили, что деревья просто меняют на новые.

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