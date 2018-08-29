Ветклиники проверяют в Кургане из-за трупов животных на улицах

В Кургане прокуратура проводит проверку в ветеринарных поликлиниках и аптеках. Поводом для этого стали жалобы местных жителей на свалки трупов домашних животных.

Сообщения об обнаружении мертвых питомцев начали поступать с весны. Жители Кургана обнаруживали свалки трупов животных в разных частях города после схода снега. Одно из «кладбищ» было найдено на берегу реки Черной после пожара, который выжег сухую траву.

Проверку в ветеринарных клиниках проводит природоохранная прокуратура. Также в работу включаются сотрудники областных управлений Россельхознадзора и ветеринарии. Их интересует, как в учреждениях проводится утилизация биологических отходов и соблюдается ли при этом ветеринарно-санитарное законодательство. Об этом пишет ИА «Ура.ру».